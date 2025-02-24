Північна Європа та Балтія зробили важливу заяву щодо майбутнього України

24 лютого в Києві лідери Північної Європи та Балтії заявили про продовження та збільшення допомоги Україні, зокрема у вигляді засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Вони підтвердили свою непохитну підтримку на шляху України до НАТО. Про це йдеться у заяві, опублікованій Офісом президента України, передає УНН.



Результат війни матиме фундаментальні й довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо й надалі посилювати нашу підтримку. Для досягнення справедливого й тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах, - йдеться у повідомленні.

Лідери країн підкреслили, що Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки, а Європа має продемонструвати своє лідерство в цьому процесі.

Вони зазначили, що співпрацюють з усіма членами НАТО та ЄС для досягнення миру через силу.

Крім того, вони пообіцяли збільшити допомогу Україні, зокрема у вигляді засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, а також інвестувати в оборонну промисловість країни та забезпечити тренування підрозділів. Лідери закликали членів Альянсу та партнерів надавати більшу військову підтримку Україні.

Вони також зазначили, що продовжать чинити тиск на росію, зокрема через санкції та заходи проти тіньового флоту.

Водночас наголосили, що справедливий мир неможливий без відповідальності Росії за її злочини.

Крім того, лідери підкреслили свою непохитну підтримку інтеграції України в ЄС, вітаючи прогрес, досягнутий країною в реформах під час війни.

Ми повністю підтримуємо шлях України до членства в ЄС, зокрема шляхом відкриття якомога більшої кількості кластерів, і, сподіваємось, усіх у 2025 році. Разом ми також продовжуємо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що членство України в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки.

