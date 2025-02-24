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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122375 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182523 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146949 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138527 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117201 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107882 перегляди

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Північна Європа та Балтія зробили важливу заяву щодо майбутнього України

Північна Європа та Балтія зробили важливу заяву щодо майбутнього України

Київ • УНН

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Лідери країн Північної Європи та Балтії оголосили про збільшення військової допомоги Україні та підтримку її членства в НАТО. Вони також підтвердили підтримку євроінтеграції України та наголосили на важливості притягнення росії до відповідальності.

24 лютого в Києві лідери Північної Європи та Балтії заявили про продовження та збільшення допомоги Україні, зокрема у вигляді засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Вони підтвердили свою непохитну підтримку на шляху України до НАТО. Про це йдеться у заяві, опублікованій Офісом президента України, передає УНН.

Результат війни матиме фундаментальні й довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо й надалі посилювати нашу підтримку. Для досягнення справедливого й тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах,

- йдеться у повідомленні.

Лідери країн підкреслили, що Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки, а Європа має продемонструвати своє лідерство в цьому процесі.

Вони зазначили, що співпрацюють з усіма членами НАТО та ЄС для досягнення миру через силу.

Крім того, вони пообіцяли збільшити допомогу Україні, зокрема у вигляді засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, а також інвестувати в оборонну промисловість країни та забезпечити тренування підрозділів. Лідери закликали членів Альянсу та партнерів надавати більшу військову підтримку Україні.

Вони також зазначили, що продовжать чинити тиск на росію, зокрема через санкції та заходи проти тіньового флоту.

Водночас наголосили, що справедливий мир неможливий без відповідальності Росії за її злочини.

Крім того, лідери підкреслили свою непохитну підтримку інтеграції України в ЄС, вітаючи прогрес, досягнутий країною в реформах під час війни.

Ми повністю підтримуємо шлях України до членства в ЄС, зокрема шляхом відкриття якомога більшої кількості кластерів, і, сподіваємось, усіх у 2025 році. Разом ми також продовжуємо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО

- йдеться у заяві.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що членство України в НАТО є найсильнішою та найдешевшою гарантією безпеки.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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