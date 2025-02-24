Северная Европа и Балтия сделали важное заявление относительно будущего Украины

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Лидеры стран Северной Европы и Балтии объявили об увеличении военной помощи Украине и поддержке ее членства в НАТО. Они также подтвердили поддержку евроинтеграции Украины и подчеркнули важность привлечения России к ответственности.

24 февраля в Киеве лидеры Северной Европы и Балтии заявили о продолжении и увеличении помощи Украине, в частности в виде средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Они подтвердили свою непоколебимую поддержку на пути Украины в НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Офисом президента Украины, передает УНН.

Результат войны будет иметь фундаментальные и долговременные последствия для европейской и трансатлантической безопасности. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Нашим главным приоритетом является укрепление Украины. Мы будем и в дальнейшем усиливать нашу поддержку. Для достижения справедливого и прочного мира Украина и Европа должны участвовать в любых будущих переговорах,

- говорится в сообщении.

Лидеры стран подчеркнули, что Украина должна получить сильные гарантии безопасности, а Европа должна продемонстрировать свое лидерство в этом процессе.

Они отметили, что сотрудничают со всеми членами НАТО и ЕС для достижения мира через силу.

Кроме того, они пообещали увеличить помощь Украине, в частности в виде средств противовоздушной обороны и боеприпасов, а также инвестировать в оборонную промышленность страны и обеспечить тренировку подразделений. Лидеры призвали членов Альянса и партнеров оказывать большую военную поддержку Украине.

Они также отметили, что продолжат оказывать давление на Россию, в частности через санкции и меры против теневого флота.

В то же время отметили, что справедливый мир невозможен без ответственности России за ее преступления.

Кроме того, лидеры подчеркнули свою непоколебимую поддержку интеграции Украины в ЕС, приветствуя прогресс, достигнутый страной в реформах во время войны.

Мы полностью поддерживаем путь Украины к членству в ЕС, в частности путем открытия как можно большего количества кластеров, и, надеемся, всех в 2025 году. Вместе мы также продолжаем поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

- говорится в заявлении.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что членство Украины в НАТО является самой сильной и дешевой гарантией безопасности.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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