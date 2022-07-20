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Питання державної безпеки: у Міноборони пояснили, чому не можна називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі

Питання державної безпеки: у Міноборони пояснили, чому не можна називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі

Київ • УНН

 • 159314 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Оприлюднення інформації про бойові дії на фронті обмежене задля державної безпеки. Такі дані дають можливість ворогу проаналізувати та скорегувати свої дії. Про це у своєму Телеграм пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Приміром, коли під час війни експерти починають детально розбирати які методи ведення війни застосували ЗСУ у той чи інший момент бойових дій - треба розуміти, що ворог це першим прочитає, проаналізує і скорегує свої дії”, – пояснила Маляр.

Деталі

Вона наголосила, що про плани ворога повинні говорити лише офіційні джерела - Генштаб, Міноборони, ГУР. Бо далеко не завжди ворог повинен знати, що військово-політичне керівництво України знає про його плани. Так само як і про розташування ворожих сил.

“Ведення війни - це в тому числі вміння обманути ворога. І тому публічний фактчекінг інформації про бойові дії - це іноді як меседж ворогу "дивись, он вони там сховались". Якщо офіційні джерела Міноборон, Генштаб, ГУР та їх посадові особи щось заявляють - значить так зараз треба для інтересів оборони нашої держави. Ніяких спонтанних, випадкових, нескоординованих заяв немає.

Я розумію, що це дуже захопливо і видовищно - війна онлайн, але це на руку нашому ворогу - майте на увазі”, – наголосила заступниця міністра.

Доповнення

У Міноборони закликали українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. Члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у ЗСУ, однак 90% відсотків його вмісту не можуть бути відкритими для всього суспільства.

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