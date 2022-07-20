Вопросы государственной безопасности: в Минобороны объяснили, почему нельзя называть виды оружия, из которого ВСУ попадают в цели

Цитата

“К примеру, когда во время войны эксперты начинают детально разбирать какие методы ведения войны применили ВСУ в тот или иной момент боевых действий – надо понимать, что враг это первым прочтет, проанализирует и скорректирует свои действия”, – объяснила Маляр.

Детали

Она подчеркнула, что о планах врага должны говорить только официальные источники – Генштаб, Минобороны, ГУР. Потому что далеко не всегда враг должен знать, что военно-политическое руководство Украины знает о его планах. Равно как и о расположении вражеских сил.

“Ведение войны – это в том числе умение обмануть врага. И потому публичный фактчекинг информации о боевых действиях – это иногда как месседж врагу "смотри, вон они там спрятались". Если официальные источники Минобороны, Генштаба, ГУР и их должностные лица что-то заявляют - значит так сейчас нужно для интересов обороны нашего государства. Никаких спонтанных, случайных, нескоординированных заявлений нет.

Я понимаю, что это очень увлекательно и зрелищно – война онлайн, но это на руку нашему врагу – имейте в виду”, – подчеркнула замминистра.

Дополнение

В Минобороны призвали украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что поступающая с фронта информация крайне чувствительна. Члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в ВСУ, однако 90% его содержания не могут быть открытыми для всего общества.