Вопросы государственной безопасности: в Минобороны объяснили, почему нельзя называть виды оружия, из которого ВСУ попадают в цели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Обнародование информации о боевых действиях на фронте ограничено для государственной безопасности. Такие данные позволяют врагу проанализировать и скорректировать свои действия. Об этом в своем Телеграмме объяснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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“К примеру, когда во время войны эксперты начинают детально разбирать какие методы ведения войны применили ВСУ в тот или иной момент боевых действий – надо понимать, что враг это первым прочтет, проанализирует и скорректирует свои действия”, – объяснила Маляр.
Детали
Она подчеркнула, что о планах врага должны говорить только официальные источники – Генштаб, Минобороны, ГУР. Потому что далеко не всегда враг должен знать, что военно-политическое руководство Украины знает о его планах. Равно как и о расположении вражеских сил.
“Ведение войны – это в том числе умение обмануть врага. И потому публичный фактчекинг информации о боевых действиях – это иногда как месседж врагу "смотри, вон они там спрятались". Если официальные источники Минобороны, Генштаба, ГУР и их должностные лица что-то заявляют - значит так сейчас нужно для интересов обороны нашего государства. Никаких спонтанных, случайных, нескоординированных заявлений нет.
Я понимаю, что это очень увлекательно и зрелищно – война онлайн, но это на руку нашему врагу – имейте в виду”, – подчеркнула замминистра.
Дополнение
В Минобороны призвали украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что поступающая с фронта информация крайне чувствительна. Члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в ВСУ, однако 90% его содержания не могут быть открытыми для всего общества.