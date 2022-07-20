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Міноборони закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі

Міноборони закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі

Київ • УНН

 • 125577 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Маляр.

Цитата

"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось", – написала Маляр.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. Члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у ЗСУ, однак 90% відсотків його вмісту не можуть бути відкритими для всього суспільства.

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