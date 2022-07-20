Міноборони закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі

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"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось", – написала Маляр.

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