Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що інформація, яка надходить з фронту, вкрай чутлива. Члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у ЗСУ, однак 90% відсотків його вмісту не можуть бути відкритими для всього суспільства.
Міноборони закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр закликало українців не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Маляр.
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"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось", – написала Маляр.
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