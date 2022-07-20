Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что поступающая с фронта информация крайне чувствительная. Члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в ВСУ, однако 90% его содержания не могут быть открытыми для всего общества.
Минобороны призвало украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают в цели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Заместитель министра обороны Анны Маляр призвала украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Маляр.
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"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом. К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень хотелось бы этого", – написала Маляр.
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