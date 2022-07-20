Минобороны призвало украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают в цели

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"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом. К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень хотелось бы этого", – написала Маляр.

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