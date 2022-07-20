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Минобороны призвало украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают в цели

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Заместитель министра обороны Анны Маляр призвала украинцев не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Маляр.

Цитата

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом. К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень хотелось бы этого", – написала Маляр.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что поступающая с фронта информация крайне чувствительная. Члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в ВСУ, однако 90% его содержания не могут быть открытыми для всего общества.

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