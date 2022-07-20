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Данілов: інформація з фронту на 90% є закритою

Данілов: інформація з фронту на 90% є закритою

Київ • УНН

 • 142081 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Інформація, яка надходить з фронту, є вкрай чутливою. Ставка Верховного Головнокомандувача, члени РНБО щодня мають звіт про стан справ у військах, однак, 90% відсотків цього звіту не може бути відкрите для всього суспільства. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українському радіо, пише УНН.

Цитата

"Інформація, яка надходить з фронту, є вкрай чутливою. І за кожною інформацією, якщо вона подається некоректно, невчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців і дівчат. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту — це вийде за рамки певних процесів", - сказав Данілов.

З його слів, коли наші війська на сьогодні атакують "особливо з тої зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів", треба мати на увазі, що "за цією зброєю рашисти відкрили полювання".

"На сьогоднішній можу сказати, що жодну одиницю зброї з вини наших військових чи з якихось медійних або з інших речей ворог не знищував. Ми чітко віддаємо кожного дня розуміння, де і що у нас знаходиться, в який спосіб це все відпрацьовується. Кожного ранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки і оборони на 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми маємо розуміння, що дев'яносто відсотків цього звіту не може бути відкрите для всього суспільства. Але не тому, що в нас немає бажання відкривати, а тому, що це може зашкодити перш за все нашим військовим. Я хочу, щоб журналісти з розумінням до нього ставилися", - зауважив Данілов.

Доповнення

Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено, вказували у Силах оборони. Основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Також є ураження техніки.

І оголошення про успіхи Сил оборони обіцяють, як тільки вони будуть закріплені.

Українські Національні Новини

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