Данілов: інформація з фронту на 90% є закритою

Цитата

"Інформація, яка надходить з фронту, є вкрай чутливою. І за кожною інформацією, якщо вона подається некоректно, невчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців і дівчат. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту — це вийде за рамки певних процесів", - сказав Данілов.

З його слів, коли наші війська на сьогодні атакують "особливо з тої зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів", треба мати на увазі, що "за цією зброєю рашисти відкрили полювання".

"На сьогоднішній можу сказати, що жодну одиницю зброї з вини наших військових чи з якихось медійних або з інших речей ворог не знищував. Ми чітко віддаємо кожного дня розуміння, де і що у нас знаходиться, в який спосіб це все відпрацьовується. Кожного ранку всі члени ставки і Ради нацбезпеки і оборони на 6:30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми маємо розуміння, що дев'яносто відсотків цього звіту не може бути відкрите для всього суспільства. Але не тому, що в нас немає бажання відкривати, а тому, що це може зашкодити перш за все нашим військовим. Я хочу, щоб журналісти з розумінням до нього ставилися", - зауважив Данілов.

Доповнення

Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено, вказували у Силах оборони. Основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Також є ураження техніки.

І оголошення про успіхи Сил оборони обіцяють, як тільки вони будуть закріплені.