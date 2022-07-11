Повільно, але впевнено: у силах оборони прозвітували про просування українських військ на півдні

Цитата

"Що стосується ситуації у південному регіоні, вона залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, але воно повільне, але впевнене. І проголошення про наші успіхи буде відповідно як тільки воно буде закріплене", - сказала Гуменюк.

Деталі

За словами Гуменюк, основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Також є ураження техніки. Зокрема, це знищення особливо небезпечних установок, які завдають значні руйнування.

"Таких установок нами знищено близько десятка за цих два дні", - додала вона.

Доповнення

На півдні відбувається підтягування ворожих резервів, але процес триває повільно.