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Повільно, але впевнено: у силах оборони прозвітували про просування українських військ на півдні

Повільно, але впевнено: у силах оборони прозвітували про просування українських військ на півдні

Київ • УНН

 • 180613 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено. Про це начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідмила під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

"Що стосується ситуації у південному регіоні, вона залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається, але воно повільне, але впевнене. І проголошення про наші успіхи буде відповідно як тільки воно буде закріплене", - сказала Гуменюк.

Деталі

За словами Гуменюк, основне досягнення наразі – це ураження командних пунктів і логістичних центрів, як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Також є ураження техніки. Зокрема, це знищення особливо небезпечних установок, які завдають значні руйнування.

"Таких установок нами знищено близько десятка за цих два дні", - додала вона.

Доповнення

На півдні відбувається підтягування ворожих резервів, але процес триває повільно.

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