Медленно, но уверенно: в силах обороны отчитались о продвижении украинских войск на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время брифинга, пишет УНН.
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"Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит, но оно медленное, но уверенное. И провозглашение о наших успехах будет соответственно как только оно будет закреплено", - сказала Гуменюк.
Детали
По словам Гуменюк, основное достижение сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров, как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Также есть поражение техники. В частности, это уничтожение особо опасных установок, наносящих значительные разрушения.
"Таких установок нами уничтожено около десятка за эти два дня", - добавила она.
Дополнение
На юге происходит подтягивание вражеских резервов, но процесс продолжается медленно.