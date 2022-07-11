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Медленно, но уверенно: в силах обороны отчитались о продвижении украинских войск на юге

Киев • УНН

 • 180606 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно напряженной. Продвижение наших войск происходит, но оно медленное, но уверенное. И провозглашение о наших успехах будет соответственно как только оно будет закреплено", - сказала Гуменюк.

Детали

По словам Гуменюк, основное достижение сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров, как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Также есть поражение техники. В частности, это уничтожение особо опасных установок, наносящих значительные разрушения.

"Таких установок нами уничтожено около десятка за эти два дня", - добавила она.

Дополнение

На юге происходит подтягивание вражеских резервов, но процесс продолжается медленно.

Украинские Национальные Новости

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