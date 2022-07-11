Ворог підтягує резерви на півдні, але мляво – Сили оборони

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"Активність щодо підтягування резервів відбувається, але вона дуже млява. Їм потрібен на це час, ресурси, і вони їх вишукують серед своїх резервів. Це відбувається на фоні загальної розгубленості ворога і деморалізації особового складу. Але ми не послабляємо увагу і розуміємо, що вони будуть шукати спосіб утримати хоча б ті позиції, які мають зараз", – повідомила Гуменюк.

Додамо

Гуменюк зазначила, що останнім часом росіяни почали застосовувати системи С-300, системи зенітно-ракетних військ, які заряджають ракетами, здатними на велику зону ураження. Проте українські війська готові просуватися далі, звільняти окуповані території і роблять це щоденно. А з отриманням західного озброєння та посиленням артилерії просування стане більш динамічним.

Нагадаємо

Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити план деокупації прибережних районів, які мають життєво важливе значення для економіки країни.