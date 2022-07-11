Ворог підтягує резерви на півдні, але мляво – Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На півдні відбувається підтягування ворожих резервів, але процес триває повільно. Про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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"Активність щодо підтягування резервів відбувається, але вона дуже млява. Їм потрібен на це час, ресурси, і вони їх вишукують серед своїх резервів. Це відбувається на фоні загальної розгубленості ворога і деморалізації особового складу. Але ми не послабляємо увагу і розуміємо, що вони будуть шукати спосіб утримати хоча б ті позиції, які мають зараз", – повідомила Гуменюк.
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Гуменюк зазначила, що останнім часом росіяни почали застосовувати системи С-300, системи зенітно-ракетних військ, які заряджають ракетами, здатними на велику зону ураження. Проте українські війська готові просуватися далі, звільняти окуповані території і роблять це щоденно. А з отриманням західного озброєння та посиленням артилерії просування стане більш динамічним.
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