Враг подтягивает резервы на юге, но вяло – Силы обороны

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"Активность по подтягиванию резервов происходит, но она очень вялая. Им нужно на это время, ресурсы, и они их выискивают среди своих резервов. Это происходит на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава. Но мы не ослабляем внимание и понимаем, что они будут искать способ удержать хотя бы те позиции, которые сейчас имеют", – сообщила Гуменюк.

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Гуменюк отметила, что в последнее время россияне начали применять системы С-300, системы зенитно-ракетных войск, которые заряжают ракетами, способными на большую зону поражения. Однако украинские войска готовы продвигаться дальше, освобождать оккупированные территории и делают это ежедневно. А с получением западного вооружения и усилением артиллерии продвижение станет более динамичным.

Напомним

Президент поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации прибрежных районов, имеющих жизненно важное значение для экономики страны.