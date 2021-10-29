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Після мільярда дерев і президентського університету: Зеленський хоче науково-дослідницький флот з 36 суден

Київ • УНН

 • 17695 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні мають розробити програму відродження науково-дослідницького флоту на найближчі 5-10 років. Флот має складатись з 36 наукових суден. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади, що проходить в Одесі, передає кореспондент УНН.

Після мільярда дерев і президентського університету: Зеленський хоче науково-дослідницький флот з 36 суден

Так, Президент заявив, що сьогодні в Одесі антарктичній станції “Академік Вернадський” буде передано придбаний британський криголам James Clark Ross.

Зі слів Глави держави, Україна входить до “престижних світових клубів космічних та арктичних держав”, і сьогодні починає повернення до Світового океану.

Цитата:

“Світовий океан – це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у наш час. Щоб мати там гідне місце, Україна має будувати свої кораблі, купувати, поки вони ще, на жаль, не будуються”, - сказав Зеленський.

“Сьогодні тут присутній пан Шкарлет, наш міністр освіти та науки. Я дуже чекаю від нього, це нова задача, складна задача, впевнений, що ми впораємося державою, ми чекаємо масштабну на найближчі 5-10 років програму відродження науково-дослідницького флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі високу планку: 36 наукових суден. Із них 12 – океанські, льодового класу”, - додав він.

Деталі

Зі слів Президента, суден має бути 36, адже саме стільки суден становив науковий флот України у 1991 році, однак за 30 років країна встратила всі кораблі.

Додамо

Улітку цього року Національний антарктичний науковий центр та установа "Дослідження та інновації" Великої Британії підписали акт про купівлю Україною британського криголаму “Джеймс Кларк Росс”.

Криголам, який побудувала компанія Swan Hunter Shipbuilders у Волсенді, взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінювання запасів криля в атлантичній частині Південного океану.

19 серпня криголам прибув до Одеси.

Інші ініціативи Зеленського

Раніше бурхливе обговорення викликали інші немаловартісні і трудомісткі президентські ініціативи. Так, у червні Президент України Володимир Зеленський заговорив про ініціативу “Зелена Україна”, у межах якої за три роки планують висадити 1 млрд дерев, а за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. А вже у серпні Зеленський під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” заявив про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”, його оцінили у 70 мільйонів цього року і в приблизно 6,7 млрд грн на 3 роки.

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