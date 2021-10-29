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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После миллиарда деревьев и президентского университета: Зеленский хочет научно-исследовательский флот из 36 судов

Киев • УНН

 • 17695 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине должна быть разработана программа возрождения научно-исследовательского флота на ближайшие 5-10 лет. Флот должен состоять из 36 научных судов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент УНН.

После миллиарда деревьев и президентского университета: Зеленский хочет научно-исследовательский флот из 36 судов

Так, Президент заявил, что сегодня в Одессе антарктической станции "Академик Вернадский" будет передан приобретенный британский ледокол James Clark Ross.

По словам Главы государства, Украина входит в "престижные мировые клубы космических и арктических государств", и сегодня начинает возвращение в Мировой океан.

Цитата:

“Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в наше время. Чтобы иметь достойное место, Украина должна строить свои корабли, покупать, пока они еще, к сожалению, не строятся”, - сказал Зеленский.

"Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки. Я очень жду от него, это новая задача, сложная задача, уверен, что мы справимся государством, мы ждем масштабную на ближайшие 5-10 лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе высокую планку: 36 научных судов. Из них 12 – океанские, ледового класса”, - добавил он.

Детали

По словам Президента, судов должно быть 36, ведь именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году, однако за 30 лет страна потеряла все корабли.

Добавим

Летом этого года Национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании подписало акт о покупке Украиной британского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

Ледокол, который построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Волсенде, принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана.

19 августа ледокол прибыл в Одессу.

Другие инициативы Зеленского

Раньше бурное обсуждение вызвали другие немалостоящие и трудоемкие президентские инициативы. Так, в июне Президент Украины Владимир Зеленский заговорил об инициативе "Зеленая Украина", в рамках которой за три года планируют высадить 1 млрд деревьев, а за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. А уже в августе Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" заявил о создании президентского университета, который будет готовить "людей будущего", его оценили в 70 миллионов в этом году и примерно 6,7 млрд грн на 3 года.

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