Украина приобрела легендарный британский ледокол для антарктических экспедиций

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"Сегодня, 19 августа 2021 года, НАНЦ учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) подписали акт о покупке Украиной ледокола "Джеймс Кларк Росс". После переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол зайдет в Одессу в начале осени этого года", - сообщили в НАНЦ.

Детали

Сообщается, что "Джеймс Кларк Росс", который был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенде и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году, принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана.

На судне также применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно. А исследования поверхности в Арктике на "Джеймс Кларк Росси" дали новые данные о масштабах и влиянияи изменения климата на этот полярный регион, где окружающая среда меняется быстрее всего на планете.

Поэтому, став новым приобретением для Украины, ледокол открывает целое окно новых возможностей для НАНЦ, в частности в океанографических исследованиях и изучении изменения климата в полярных регионах.

Как указывают в посольстве Соединенного Королевства, это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

Комментарий директора антарктического научного центра:

"Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию "Фарадей" - сейчас нашу "Академик Вернадский" - в 1996 году", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Добавим

Украинское правительство на заседании в июле выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций. Не было указано ни суммы, которую планировали выделить на закупку судна, ни названия самого судна, однако в Национальном антарктическом научном центре и МОН тогда обнародовали информацию, что сейчас есть "уникальная возможность приобрести британское научно-исследовательское судно", ведь такие суда появляются на рынке раз в 15-20 лет.

Добавим, в марте стало известно, что корабль снабжения и ледокол RRS "James Clark Ross" Британской антарктической миссии (BAS) должен был быть продан в конце антарктического сезона 2020/2021 годов, после 30-летней службы.