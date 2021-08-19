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Україна придбала легендарний британський криголам для антарктичних експедицій

Україна придбала легендарний британський криголам для антарктичних експедицій

Київ • УНН

 • 43845 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національний антарктичний науковий центр та установа “Дослідження та інновації” Великої Британії у четвер підписали акт про купівлю Україною британського криголаму “Джеймс Кларк Росс” (RRS “James Clark Ross”). Про це інформує НАНЦ у Facebook, передає УНН.

Цитата:

“Сьогодні, 19 серпня 2021 року, НАНЦ та установа "Дослідження та інновації“ Великої Британії (куди входить Британська антарктична служба) підписали акт про купівлю Україною криголаму "Джеймс Кларк Росс“. Після переоформлення всіх потрібних документів судно вже під українським прапором зможе вирушити з Данії (де зараз базується) до України. Планується, що криголам прийде до Одеси на початку осені цього року”, — повідомили у НАНЦ.

Деталі

Повідомляється, що “Джеймс Кларк Росс”, що був збудований компанією Swan Hunter Shipbuilders в Волсенді та урочисто спущений на воду її Величністю Королевою Британії 1990 року, взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану.

На судні також застосовувалися різноманітні технології відбору донних відкладів в таких місцях, де це раніше було неможливо. А дослідження поверхні в Арктиці на “Джеймс Кларк Россі” дало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон, де довкілля змінюється найшвидше на планеті.

Тож, ставши новим придбанням для України, криголам відкриває ціле вікно нових можливостей для НАНЦ, зокрема в океанографічних дослідженнях та вивченні зміни клімату у полярних регіонах.

Як вказують у посольстві Сполученого Королівства, це вже другий приклад, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям. Перший — це передача у 1996 році станції “Фарадей”, яка тепер відома як станція “Академік Вернадський”.

Коментар директора антарктичного наукового центру:

“Останні 20 років в України не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також з цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці. А ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію "Фарадей“ — зараз нашу "Академік Вернадський“ — 1996 року”, — зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Додамо

Український уряд на засіданні у липні виділив кошти на придбання науково-дослідного судна — криголама для українських антарктичних експедицій. Не було вказано ані суми, яку планували виділити на закупку судна, ані назви самого судна, однак у Національному антарктичному науковому центрі та МОН тоді оприлюднили інформацію, що наразі є “унікальна можливість придбати британське науково-дослідне судно”, адже такі судна з’являються на ринку раз на 15-20 років.

Додамо, у березні стало відомо, що корабель постачання і криголам RRS “James Clark Ross” Британської антарктичної місії (BAS) мав бути проданий наприкінці антарктичного сезону 2020/2021 років, після 30-річної служби.

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