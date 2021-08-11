Будівництво президентського університету обійдеться у понад 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво обійдеться у понад 70 млн грн, передає кореспондент УНН.
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Так, відповідне розпорядження було затверджено на засіданні уряду в середу.
Згідно з розпорядженням на проектні та будівельно-монтажні роботи для “Президентського університету” у 2021 року витратять 70 010,0 тис. грн.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”.
За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, навчальний рік у Президентському університеті стартує 1 жовтня 2023 року.
Шкарлет також повідомляв, що Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч “доларів або євро”.