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Зеленський створив президентський університет - для підготовки “людей майбутнього”

Київ • УНН

 • 18223 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”, передає кореспондент УНН.

Зеленський створив президентський університет - для підготовки “людей майбутнього”

Цитата:

“В Україні буде створено президентський університет — це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці кращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках, напрямках сьогодення і завтрашніх викликів”, — сказав Глава держави.

Деталі

Зі слів Зеленського, для цього університет буде готувати спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, спеціалістів штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

“Наша мета — це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатись безкоштовно, а потім працювати в державі, працювати тут, реалізуватись тут, в Україні, на благо нашої держави, на захист кожного українця”, — сказав він.

Після цього Зеленський підписав указ про створення анонсованого університету.

“Поки що я з задоволенням хочу підписати указ про створення нашого університету, президентського університету майбутнього”, — додав він.

Зі слів міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, університет буде розташований на ВДНГ та займатиме 16 га території. Він зазначив, що на сьогодні є концепція формування нового простору ВДНГ, де є і бізнес-зона, і спортивна зона, і зона культури і відпочинку.

"В цілому, ще техніко-економічне обґрунтування не розроблялось, але цей концепт разом з первинно необхідною кількістю обладнання під ті чи інші цілі, які поставлені по шести стратегічних освітніх напрямках розвитку, сам університет – це приблизно 6,7 млрд грн на 3 роки – нове будівництво, абсолютно нова історія, перше наближення. Але разом з підготовкою, разом з проектним офісом, разом з проектно-кошторисною докуменацією – десь 7,2 млрд грн на 3 роки", - повідомив міністр.

Що було раніше

Зеленський анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки. Тоді ж він розповів про запуск Центру кібербезпеки в Україні.

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