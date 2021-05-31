Зеленский создал президентский университет - для подготовки "людей будущего"

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"В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, котороей будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях, направлениях настоящего и завтрашних вызовов", - сказал Глава государства.

Детали

По словам Зеленского, для этого университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в областях искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а затем работать в государстве, работать здесь, реализоваться здесь, в Украине, на благо нашего государства, на защиту каждого украинца", - сказал он.

После этого Зеленский подписал указ о создании анонсированного университета.

"Сейчас я с удовольствием хочу подписать указ о создании нашего университета, президентского университета будущего", - добавил он.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, университет будет расположен на ВДНХ и занимать 16 га территории. Он отметил, что на сегодня есть концепция формирования нового пространства ВДНХ, где есть и бизнес-зона, и спортивная зона, и зона культуры и отдыха.

"В целом, еще технико-экономическое обоснование не разрабатывалось, но этот концепт вместе с первично необходимым количеством оборудования под те или иные цели, поставленные по шести стратегическим образовательным направлениям развития, сам университет - это примерно 6,7 млрд грн на 3 года - новое строительство, абсолютно новая история, первое приближение. Но вместе с подготовкой, вместе с проектным офисом, вместе с проектно-сметной докуменациею - где-то 7,2 млрд грн на 3 года", - сообщил министр.

Что было ранее

Зеленский анонсировал открытие в Украине нового университета по подготовке специалистов в сфере безопасности. Тогда же он рассказал о запуске Центра кибербезопасности в Украине.