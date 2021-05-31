Зеленский создал президентский университет - для подготовки "людей будущего"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31034 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65898 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113579 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107366 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61286 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71935 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186266 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150385 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158188 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138568 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13060 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17539 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15473 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14263 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12612 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113579 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107366 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86235 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98471 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128453 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4742 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10321 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12622 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15484 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17550 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Зеленский создал президентский университет - для подготовки "людей будущего"

Киев • УНН

 • 18223 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании президентского университета, который будет заниматься подготовкой "людей будущего", передает корреспондент УНН.

Зеленский создал президентский университет - для подготовки "людей будущего"

Цитата:

"В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, котороей будет готовить людей будущего. Который соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях, направлениях настоящего и завтрашних вызовов", - сказал Глава государства.

Детали

По словам Зеленского, для этого университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в областях искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а затем работать в государстве, работать здесь, реализоваться здесь, в Украине, на благо нашего государства, на защиту каждого украинца", - сказал он.

После этого Зеленский подписал указ о создании анонсированного университета.

"Сейчас я с удовольствием хочу подписать указ о создании нашего университета, президентского университета будущего", - добавил он.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, университет будет расположен на ВДНХ и занимать 16 га территории. Он отметил, что на сегодня есть концепция формирования нового пространства ВДНХ, где есть и бизнес-зона, и спортивная зона, и зона культуры и отдыха.

"В целом, еще технико-экономическое обоснование не разрабатывалось, но этот концепт вместе с первично необходимым количеством оборудования под те или иные цели, поставленные по шести стратегическим образовательным направлениям развития, сам университет - это примерно 6,7 млрд грн на 3 года - новое строительство, абсолютно новая история, первое приближение. Но вместе с подготовкой, вместе с проектным офисом, вместе с проектно-сметной докуменациею - где-то 7,2 млрд грн на 3 года", - сообщил министр.

Что было ранее

Зеленский анонсировал открытие в Украине нового университета по подготовке специалистов в сфере безопасности. Тогда же он рассказал о запуске Центра кибербезопасности в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66