Зеленський: Центр кібербезпеки вже працює, але офіційне відкриття відбудеться за один-два тижні

Цитата:

"Ми вирішили дійсно зробити Центр протидії кібербезпеки, не просто вирішили, ми його зробили. Я його офіційно ще не відкрив, але він вже працює в робочому форматі. Він офіційно відкриється через тиждень-два", - сказав Зеленський.

Деталі

Так, Президент обмовився назвавши Центр кібербезпеки – Центром протидії кібербезпеки.

"Там непогана команда, ми паралельно це робили з Центром дезінформації… В принципі, там повністю стратегія Центру протидії дезінформації. Центри з виявлення фейків чи не фейків, як працює Центр дезінформації, усе це я вам не можу розповісти, але співпрацювати буде з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", - розповів Зеленський.

Стосовно того, чи буде в Україні окрема законодавча база у зв’язку зі створенням центрів, Президент відповів:

"Будемо дивитися. Думаю, що ми обов’язково маємо знайти законодавчі кроки для повноцінного втілення роботи центру".

Окрім того, Зеленський наголосив, що захищати країну, зокрема інформаційно неможливо однією лише Радою національної безпеки та оборони України.

Доповнення

Володимир Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації, підписавши підписав Указ № 187/2021 “Питання Центру протидії дезінформації”.



Нагадаємо, у Києві, в будівлі Офісі Президента України, вже запрацював створений на базі РНБО Центр протидії дезінформації. УНН розповідав, хто увійшов до центру та що робить ця установа.



