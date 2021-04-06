В Україні запрацював Центр протидії дезінформації: де знаходиться та що робитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві, в будівлі Офісі Президента України, вже запрацював створений на базі РНБО Центр протидії дезінформації. Про головні цілі роботи новоствореного органу розповіла під час презентації у вівторок керівниця Центру Поліна Лисенко, передає кореспондент УНН.
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“Наш офіс знаходиться в Офісі Президента, в ситуаційному центрі... Центр є робочим органом при Апараті РНБО, тому за допомогою РНБО вже створено Єдину інформаційну моніторингову базу, куди ми отримуємо постійний моніторинг інформації від державних органів, а також куди ми отримуємо певні алерти (сповіщення - ред.) на випадки, які виникають і які можуть завдати шкоди національній безпеці. Ми вже працюємо”, — сказала вона.
Деталі
Зі слів Лисенко, основними завданнями Центру є:
— Створення цілісної політики держави з протидії інформаційним загрозам;
— Побудова системи стратегічних комунікацій;
— Протидія спеціальним інформаційним операціям держави-агресора та контрольованих нею структур;
— Створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них;
— Боротьба з деструктивною пропагандою та дезінформацією;
— Розвиток взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії інформаційним загрозам нацбезпеці;
— Формування позитивного іміджу України у світі;
— Підвищення медіаграмотності суспільства.
Основними етапами роботи Центру є збір інформації (відкрита інформація, а також інформація з обмеженим доступом), її аналіз, а також реагування на неї, зазначила керівниця.
Вона підкреслила, що “принцип на вільний обіг інформації, на свободу слова буде іти разом з принципом захисту національної безпеки, і Центр буде керуватись цими двома принципами одночасно”.
“Дуже скоро ми виступимо з ініціативою про способи форми співпраці з громадянським суспільством, журналістами та експертною спільнотою”, — додала Лисенко.
Довідково
Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом Глави держави від 19 березня 2021 року № 106/2021.
Орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.
2 квітня Президент України Володимир Зеленський призначив керівником ЦПД Поліну Лисенко.