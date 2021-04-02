Центр протидії дезінформації очолила юрист Поліна Лисенко: раніше працювала в НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації (ЦПД). 6 квітня відбудеться представлення цього відомства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
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“Президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Відповідний указ № 137/2021 Глава держави підписав 2 квітня”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом Глави держави від 19 березня 2021 року № 106/2021.
Повідомляється, що у вівторок, 6 квітня, відбудеться представлення Центру протидії дезінформації. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак презентує роботу Центру представникам дипломатичних місій в Україні, а також експертам і громадським діячам у сфері медіа.
Що каже новопризначена керівник ЦПД
Керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко наголосила, що цей орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.
“Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою”, — сказала вона.
Хто така Поліна Лисенко
Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук. У 2013-2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.
Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу Генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року — директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.
Доповнення
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що в Україні 16 березня розпочне роботу Центр протидії дезінформації.