Центр противодействия дезинформации возглавила юрист Полина Лысенко: раньше работала в НАБУ

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44311 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62492 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107744 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143477 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194925 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193124 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279115 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326757 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157839 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143137 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 27889 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106122 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 23540 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 22973 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 27175 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326757 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280186 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435432 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401354 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106122 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186158 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214344 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194280 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279115 просмотра
Актуальное
Центр противодействия дезинформации возглавила юрист Полина Лысенко: раньше работала в НАБУ

Центр противодействия дезинформации возглавила юрист Полина Лысенко: раньше работала в НАБУ

Киев  •  УНН

 • 24454 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации (ЦПД). 6 апреля состоится презентация этого ведомства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ № 137/2021 Глава государства подписал 2 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом Главы государства от 19 марта 2021 № 106/2021.

Сообщается, что во вторник, 6 апреля, состоится презентация Центра противодействия дезинформации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак представит работу Центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Что говорит новоназначенная руководитель ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", - сказала она.

Кто такая Полина Лысенко

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015-го до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора.

Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 года - директор Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Дополнение

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Украине 16 марта начнет работу Центр противодействия дезинформации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы