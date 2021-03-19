Зеленський ввів дію рішення РНБО про створення Центру протидії дезінформації

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Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та охорони від 11 березня "Про створення Центру протидії дезінформації".

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки й оборони України. Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо

Зеленський виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. В майбутньому він має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в цьому світі, заявив президент.