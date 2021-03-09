В Україні незабаром розпочне роботу центр протидії дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні найближчим часом розпочне роботу центр протидії дезінформації. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час Всеукраїнського Форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.
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“Я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. В майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в цьому світі”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що центр протидії дезінформації може розпочати роботу вже у березні.
Сьогодні ж Президент Володимир Зеленський процитував Лесю Українку замість Тараса Шевченка, щоб показати як працює дезінформація. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.