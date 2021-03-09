Показав, як працює дезінформація: Зеленський процитував Лесю Українку замість Шевченка

Цитата:

“Символічно, що ми говоримо про дезінформацію саме 9 березня, у 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть“. Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплески... Дякую, особливо дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки, а сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря”, — сказав Зеленський.

Він заявив, що таким чином показав, як працює дезінформація.

“Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу або бажання на роздуми та глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку... Проте зазвичай дезінформація переслідує страшні цілі”, — зауважив Зеленський.

Додамо, раніше у МКІП заявляли, що вже в березні має запрацювати Український центр протидії дезінформації.

Довідково

Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з символів Української держави — поета і прозаїка, художника і громадського діяча — Тараса Григоровича Шевченка.