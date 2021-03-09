Показав, як працює дезінформація: Зеленський процитував Лесю Українку замість Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський процитував Лесю Українку замість Тараса Шевченка, щоб показати як працює дезінформація. Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Символічно, що ми говоримо про дезінформацію саме 9 березня, у 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть“. Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплески... Дякую, особливо дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки, а сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря”, — сказав Зеленський.
Він заявив, що таким чином показав, як працює дезінформація.
“Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу або бажання на роздуми та глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку... Проте зазвичай дезінформація переслідує страшні цілі”, — зауважив Зеленський.
Додамо, раніше у МКІП заявляли, що вже в березні має запрацювати Український центр протидії дезінформації.
Довідково
Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з символів Української держави — поета і прозаїка, художника і громадського діяча — Тараса Григоровича Шевченка.