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Показал, как работает дезинформация: Зеленский процитировал Лесю Украинку вместо Шевченко

Показал, как работает дезинформация: Зеленский процитировал Лесю Украинку вместо Шевченко

Киев  •  УНН

 • 46496 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский процитировал Лесю Украинку вместо Тараса Шевченко, чтобы показать как работает дезинформация. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Символично, что мы говорим о дезинформации именно 9 марта, в 208-й день рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Наш великий поэт и писатель когда-то сказал: "Ту ложь, что сбудется, все правдой зовут". Я думаю, эти слова великого украинца заслуживают аплодисменты.. Спасибо, особенно благодарю тех, кто на момент усомнился и вспомнил, что на самом деле это цитата Леси Украинки, а сегодня не 208, а 207 лет со дня рождения Кобзаря", - сказал Зеленский.

Он заявил, что таким образом показал, как работает дезинформация.

"Маскируясь, она выглядит достоверно, кроется в деталях, играет на эмоциях, радуется, если у вас нет времени или желания на размышления и глубокий анализ. К счастью, моя фраза не имела целью посеять какую-то панику... Но обычно дезинформация преследует страшные цели", - отметил Зеленский.

Добавим, ранее в МКИП заявляли, что уже в марте должен заработать Украинский центр противодействия дезинформации.

Справка

Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения одного из символов Украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко.

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