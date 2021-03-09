9 березня: день народження Тараса Шевченка та інші свята
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні виповнюється 207 років із дня народження одного з символів Української держави — поета і прозаїка, художника і громадського діяча — Тараса Григоровича Шевченка. Крім того, сьогодні відзначають День домашніх комах, а також й інші пам’ятні дати, повідомляє УНН.
День народження Тараса Шевченко
За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві, 10 — на засланні, а решту— під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг проявити себе як різнобічно обдарований митець — поет, прозаїк, драматург, художник.
Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу.
У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає виняткове місце. Значення його творчої спадщини для української культури важко переоцінити.
Один із 300 кратерів Меркурія має ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 кілометрів.
Щонайменше 1384 відомі пам’ятники Шевченко встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.
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Церковні свята та іменини
Іменини 9 березня у Івана, Іларіона, Софрона.
Щодо церковних свят, то у православній традиції 9 березня вшановують пам’ять Іоанна Предтечі, яке також називають святом “Набуття”, або “Іванів день”, “Набуття гнізд”, “Пташине потіння”, “День птахів” тощо.
Вважалося, що саме 9 березня можна побачити приліт перших лелек і жайворонків. У народі говорили: “На Набуття пернаті прагнуть до гнізд, дітлахи до хлібця, а чоловік до справ і дружині”.
Селяни знали, що побачити цих птахів — на щастя і удачі на весь рік. 9 березня вже починали готувати шпаківні і розвішувати їх на деревах.
Інші свята
Окрім України, у світі відзначають й інші свята. Так, в цей день у світі відзначаються День домашніх комах, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея.
Зокрема, у США проходить День фрикадельок, коли ж в Індії — День посту і духовних практик “Віджая Екадаші”.