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"Відрізана" голова пам’ятника Шевченку на Прикарпатті: вандалів розшукали

"Відрізана" голова пам’ятника Шевченку на Прикарпатті: вандалів розшукали

Київ • УНН

 • 64994 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Прикарпатські правоохоронці розшукали вандалів, які пошкодили погруддя Тараса Шевченка. Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Івано-Франківської області, пише УНН.

Цитата:

"Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій", - йдеться у дописі пресслужби.

Що сталося

У селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади невідомі пошкодили погруддя Тарасу Шевченку. Пам’ятник втановлений біля будинку культури у селі.

Деталі

Як зазначають в поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника.

Дії зловмисників кваліфікують за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство".

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Додамо

В Умані вандали пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження фотокарток та прожектора на меморіальній стіні воїнам АТО.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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