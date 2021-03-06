"Відрізана" голова пам’ятника Шевченку на Прикарпатті: вандалів розшукали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прикарпатські правоохоронці розшукали вандалів, які пошкодили погруддя Тараса Шевченка. Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Івано-Франківської області, пише УНН.
Цитата:
"Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій", - йдеться у дописі пресслужби.
Що сталося
У селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади невідомі пошкодили погруддя Тарасу Шевченку. Пам’ятник втановлений біля будинку культури у селі.
Деталі
Як зазначають в поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника.
Дії зловмисників кваліфікують за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство".
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.
Додамо
В Умані вандали пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження фотокарток та прожектора на меморіальній стіні воїнам АТО.