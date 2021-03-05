На Івано-Франківщині невідомі "відрізали" голову пам’ятнику Шевченку

Цитата

"У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам’ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря. Сподіваюся, що ми скоро з’ясуємо, хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно "оцінити" цю провокацію", – написав Марцінків.

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Поліція Івано-Франківської області ситуацію наразі не коментувала.

Додамо

П'яний киянин у Львові розбив ногою скляну огорожу меморіалу Героїв Небесної Сотні.