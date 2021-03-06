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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 62769 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 84041 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 112579 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147898 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197313 просмотра

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"Отрезанная" голова памятника Шевченко на Прикарпатье: вандалов разыскали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Прикарпатские правоохранители разыскали вандалов, которые повредили памятник Тараса Шевченко. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Цитата

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в заметке пресс-службы.

Что произошло

В селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины неизвестные повредили бюст Тарасу Шевченко. Памятник находится возле дома культуры в селе.

Детали

Как отмечают в полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с памятника Шевченко и поставили ее у памятника.

Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

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