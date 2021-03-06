"Отрезанная" голова памятника Шевченко на Прикарпатье: вандалов разыскали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Прикарпатские правоохранители разыскали вандалов, которые повредили памятник Тараса Шевченко. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
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"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в заметке пресс-службы.
Что произошло
В селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины неизвестные повредили бюст Тарасу Шевченко. Памятник находится возле дома культуры в селе.
Детали
Как отмечают в полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с памятника Шевченко и поставили ее у памятника.
Действия злоумышленников квалифицируются по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.
Добавим
В Умани вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО. Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения фотографий и прожектора на мемориальной стене воинам АТО.