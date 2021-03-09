9 марта: день рождения Тараса Шевченко и другие праздники

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения одного из символов украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко. Кроме того, сегодня отмечают День домашних насекомых, а также и другие памятные даты, сообщает УНН.