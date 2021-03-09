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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54758 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75893 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110762 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146250 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196277 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280157 просмотра

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9 марта: день рождения Тараса Шевченко и другие праздники

9 марта: день рождения Тараса Шевченко и другие праздники

Киев  •  УНН

 • 157755 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения одного из символов украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко. Кроме того, сегодня отмечают День домашних насекомых, а также и другие памятные даты, сообщает УНН.

День рождения Тараса Шевченко

За 47 лет жизни Тарас Шевченко пробыл 24 года в крепостничестве, 10 — в ссылке, а остальные — под надзором жандармов. Но, несмотря на это, он смог проявить себя как разносторонне одаренный художник — поэт, прозаик, драматург, художник.

Произведения Тараса Шевченко переведены на более сто языков мира.

В духовной истории Украины Шевченко занял и до сих пор безоговорочно занимает исключительное место. Значение его творческого наследия для украинской культуры трудно переоценить.

Один из 300 кратеров Меркурия имеет имя Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 километров.

По меньшей мере 1384 известные памятники Шевченко установлен на территории от Бразилии до Китая. Большинство — 1256, расположены на территории Украины, почти полторы сотни разместились в 35 странах. Сейчас в Украине 164 населенных пункта названы в честь Тараса Шевченко.

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Церковные праздники и именины

Именины 9 марта во Ивана, Илариона, Софрона.

Касательно церковных праздников, то в православной традиции 9 марта чтят память Иоанна Предтечи, которое также называют праздником “Приобретение”, или “Иванов день”, “Приобретение гнезд”, “Птичье потение”, “День птиц” и т.д..

Считалось, что именно 9 марта можно увидеть прилет первых аистов и жаворонков. В народе говорили: “На Обретение пернатые стремятся к гнездам, дети до хлебца, а человек к делам и жене”.

Крестьяне знали, что увидеть этих птиц — к счастью и удаче на весь год. 9 марта уже начинали готовить скворечники и развешивать их на деревьях.

Другие праздники

Кроме Украины, в мире отмечают и другие праздники. Так, в этот день в мире отмечаются День домашних насекомых, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея.

В частности, в США проходит День фрикаделек, когда же в Индии — День поста и духовных практик “Виджая Экадаши”.

Украинские Национальные Новости

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