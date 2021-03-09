9 марта: день рождения Тараса Шевченко и другие праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня исполняется 207 лет со дня рождения одного из символов украинского государства - поэта и прозаика, художника и общественного деятеля - Тараса Григорьевича Шевченко. Кроме того, сегодня отмечают День домашних насекомых, а также и другие памятные даты, сообщает УНН.
День рождения Тараса Шевченко
За 47 лет жизни Тарас Шевченко пробыл 24 года в крепостничестве, 10 — в ссылке, а остальные — под надзором жандармов. Но, несмотря на это, он смог проявить себя как разносторонне одаренный художник — поэт, прозаик, драматург, художник.
Произведения Тараса Шевченко переведены на более сто языков мира.
В духовной истории Украины Шевченко занял и до сих пор безоговорочно занимает исключительное место. Значение его творческого наследия для украинской культуры трудно переоценить.
Один из 300 кратеров Меркурия имеет имя Тараса Григорьевича. Диаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 километров.
По меньшей мере 1384 известные памятники Шевченко установлен на территории от Бразилии до Китая. Большинство — 1256, расположены на территории Украины, почти полторы сотни разместились в 35 странах. Сейчас в Украине 164 населенных пункта названы в честь Тараса Шевченко.
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Церковные праздники и именины
Именины 9 марта во Ивана, Илариона, Софрона.
Касательно церковных праздников, то в православной традиции 9 марта чтят память Иоанна Предтечи, которое также называют праздником “Приобретение”, или “Иванов день”, “Приобретение гнезд”, “Птичье потение”, “День птиц” и т.д..
Считалось, что именно 9 марта можно увидеть прилет первых аистов и жаворонков. В народе говорили: “На Обретение пернатые стремятся к гнездам, дети до хлебца, а человек к делам и жене”.
Крестьяне знали, что увидеть этих птиц — к счастью и удаче на весь год. 9 марта уже начинали готовить скворечники и развешивать их на деревьях.
Другие праздники
Кроме Украины, в мире отмечают и другие праздники. Так, в этот день в мире отмечаются День домашних насекомых, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея.
В частности, в США проходит День фрикаделек, когда же в Индии — День поста и духовных практик “Виджая Экадаши”.