В Украине скоро начнет работу центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине в ближайшее время начнет работу центр противодействия дезинформации. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”, передает корреспондент УНН.
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“Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. В будущем стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде в этом мире”, — рассказал Зеленский.
Дополнение
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что центр противодействия дезинформации может начать работу уже в марте.
Сегодня же Президент Владимир Зеленский процитировал Лесю Украинку вместо Тараса Шевченко, чтобы показать как работает дезинформация. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”