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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54002 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75003 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110578 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146085 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196173 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193697 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280078 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Зеленский ввел действие решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

 • 15471 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и охраны от 11 марта “О создании Центра противодействия дезинформации”.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним

Зеленский выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде в этом мире, заявил президент.

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