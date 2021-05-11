Зеленский: Центр кибербезопасности уже работает, но официальное открытие состоится через одну-две недели
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Центр кибербезопасности в Украине уже работает, но официальное открытие состоится через одну-две недели. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Мы решили действительно сделать Центр противодействия кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открыл, но он уже работает в рабочем формате. Он официально откроется через неделю-две", - сказал Зеленский.
Детали
Так, Президент оговорился назвав Центр кибербезопасности - Центром противодействия кибербезопасности.
"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации... В принципе, там полностью стратегия Центра противодействия дезинформации. Центры по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с различными исследованиями как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", - рассказал Зеленский.
О том, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием центров, Президент ответил:
"Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы центра".
Кроме того, Зеленский отметил, что защищать страну, в том числе информационно, невозможно одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Дополнение
Владимир Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации, подписав подписал Указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации".
Напомним, в Киеве, в здании Офисе Президента Украины, уже заработал созданный на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. УНН рассказывал, кто вошел в центр и что делает это учреждение.