Освітній процес в університеті Президента стартує 1 жовтня 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Навчальний рік у Президентському університеті стартує 1 жовтня 2023 року. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука”, передає кореспондент УНН.
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“Старт освітнього процесу — 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір — або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі”, — сказав Шкарлет.
Деталі
Зі слів міністра, в освітні напрямки університету закладено наступні освітні напрямки:
— Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
— Нанотехнології;
— Аерокосмічні технології;
— Біотехнології та науки про здоров’я;
— Енергетичні технології;
— Глобалізація та міжнародні комунікації.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський у понеділок під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”.