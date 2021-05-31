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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Освітній процес в університеті Президента стартує 1 жовтня 2023 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Навчальний рік у Президентському університеті стартує 1 жовтня 2023 року. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука”, передає кореспондент УНН.

Освітній процес в університеті Президента стартує 1 жовтня 2023 року

Цитата

“Старт освітнього процесу — 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір — або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі”, — сказав Шкарлет.

Деталі

Зі слів міністра, в освітні напрямки університету закладено наступні освітні напрямки:

— Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
— Нанотехнології;
— Аерокосмічні технології;
— Біотехнології та науки про здоров’я;
— Енергетичні технології;
— Глобалізація та міжнародні комунікації.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський у понеділок під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”.

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