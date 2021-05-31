Образовательный процесс в университете Президента стартует 1 октября 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Учебный год в Президентском университете стартует 1 октября 2023 года. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет, выступая на форуме “Украина 30. Образование и наука”, передает корреспондент УНН.
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“Старт образовательного процесса — 1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство — или третья неделя сентября, или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен отвечать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире”, — сказал Шкарлет.
Детали
По словам министра, в образовательные направления университета заложено следующие образовательные направления:
— Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
— Нанотехнологии;
— Аэрокосмические технологии;
— Биотехнологии и науки о здоровье;
— Энергетические технологии;
— Глобализация и международные коммуникации.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время выступления на форуме “Украина 30. Образование и наука” подписал указ о создании президентского университета, который будет готовить “людей будущего”.