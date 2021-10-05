До Одеси прибув придбаний Україною британський криголам

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"Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Джеймс Кларк Росс" – вже в Одесі. Під синьо-жовтим прапором він прибув у одеський морський порт сьогодні, 5 жовтня 2021 року", - повідомили у НАНЦ у Facebook.



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Британський криголам James Clark Ross вже в одеському морському порту, куди прибув від берегів Данії, через три моря – Північне, Середземне та Чорне, його привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес.

За даними МОН, криголам відкриває нові можливості для української науки, зокрема дасть змогу:



після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану;



розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" та розширити можливості сезонних експедицій;



створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;



проводити дослідження не лише в Антарктиді, а й в Арктиці, та й, за потреби, в інших регіонах океану.



Зазначають, що протягом наступних тижнів триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потім криголам офіційно представлять та оголосять його нову назву. Також на судні планують організувати екскурсії.

Нагадаємо

Улітку цього року Національний антарктичний науковий центр та установа "Дослідження та інновації" Великої Британії підписали акт про купівлю Україною британського криголаму “Джеймс Кларк Росс”.

Криголам, який побудувала компанія Swan Hunter Shipbuilders у Волсенді, взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінювання запасів криля в атлантичній частині Південного океану.