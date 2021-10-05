В Одессу прибыл приобретенный Украиной британский ледокол
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross ("Джеймс Кларк Росс"), который 19 августа этого года приобрела Украина. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
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"Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Джеймс Кларк Росс" - уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года", - сообщили в НАНЦ в Facebook.
Детали
Британский ледокол James Clark Ross уже в одесском морском порту, куда прибыл от берегов Дании, через три моря - Северное, Средиземное и Черное, его привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.
По данным МОН, ледокол открывает новые возможности для украинской науки, в частности позволит:
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- после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;
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- решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;
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- создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
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- проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.
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Отмечают, что в течение следующих недель будут оформлять необходимые документы и проводить техническую инвентаризацию судна. Затем ледокол официально представят и объявят его новое название. Также на судне планируют организовать экскурсии.
Напомним
Летом этого года Национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании подписали акт о покупке Украиной британского ледокола "Джеймс Кларк Росс".
Ледокол, который построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде, принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана.