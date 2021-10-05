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В Одессу прибыл приобретенный Украиной британский ледокол

В Одессу прибыл приобретенный Украиной британский ледокол

Киев  •  УНН

 • 24365 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross ("Джеймс Кларк Росс"), который 19 августа этого года приобрела Украина. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Цитата:

"Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Джеймс Кларк Росс" - уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года", - сообщили в НАНЦ в Facebook.

Детали

Британский ледокол James Clark Ross уже в одесском морском порту, куда прибыл от берегов Дании, через три моря - Северное, Средиземное и Черное, его привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильний и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

По данным МОН, ледокол открывает новые возможности для украинской науки, в частности позволит:

  • после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;
  • решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;
  • создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
  • проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Отмечают, что в течение следующих недель будут оформлять необходимые документы и проводить техническую инвентаризацию судна. Затем ледокол официально представят и объявят его новое название. Также на судне планируют организовать экскурсии.

Напомним

Летом этого года Национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании подписали акт о покупке Украиной британского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

Ледокол, который построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде, принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана.

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