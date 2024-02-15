Після знищення корабля "цезарь куніков" кремль міг звільнити очільника чорноморського флоту рф - росЗМІ
Київ • УНН
Повідомляється, що командувач чорноморського флоту росії віктор соколов може бути звільнений з посади після того, як Україна знищила ще один російський десантний корабель "Цезарь Куніков".
Після того, як Україна знищила ще один російський великий десантний корабель "цезарь куніков" у медіа з'явилась інформація про ймовірну відставку голови Чорноморського рф віктора соколова. Про це з посиланням на російських воєнкорів пише "Крым.Реалии", передає УНН.
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Зокрема, один з наближених до міноборони рф Telegram-каналів повідомляє, що соколова зняли з посади і наразі омандувача нібито виконує начальник штабу.
Офіційної інформації щодо звільнення голови Чорноморського рф віктора соколова наразі немає.
Знищення корабля рф "цезарь куніков": попередньо, більшість екіпажу загинула – ГУР14.02.24, 13:13 • 22327 переглядiв
Доповнення
Вчора, 14 лютого, Сили оборони України за допомогою надводних безпілотників знищили еликий десантний корабель "Цезар Куніков".
У ВМС України відзначили, що що після атаки на "Цезар Куніков" у Чорному морі із 13 кораблів ЧФ Росії "в строю" залишається лише п'ять одиниць.
Нагадаємо
Речник кремля відмовився коментувати повідомлення про те, що українські сили потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков", переадресувавши питання до міністерства оборони росії.