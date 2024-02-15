После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ
Сообщается, что командующий черноморского флота россии виктор соколов может быть уволен с должности после того, как Украина уничтожила еще один российский десантный корабль "цезарь куников".
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены более 20 домов
В результате вражеского обстрела Киевской области было повреждено более 20 домов и один автомобиль, никто не пострадал.
Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы
Печерский районный суд Киева продлил досудебное расследование против бизнесмена Игоря Мазепы, которого подозревают в захвате земли возле Киевской ГЭС, еще на девять месяцев - до августа 2024 года.
В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ
В статье СМИ сообщается, что в Виннице манипулируют цифрой средств городского бюджета, которые в этом году планируют выделить на поддержку украинских вооруженных сил.
В Украине за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели более 230 тысяч человек
Более 230 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю, а эпидпорог превышен в четырех областях.
Вся информация передана в ВСУ: партизаны разведали балтийский флот рф в санкт-петербурге
Украинские партизаны осуществляют мониторинг российского флота в оккупированном Крыму и Санкт-Петербурге, собирая данные о номерах и типах кораблей в портах.
Коалиция дронов имеет целью предоставить Украине миллион беспилотников - Минобороны Латвии
Министерство обороны Латвии сообщило, что несколько стран согласились присоединиться к Коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию, а Латвия пообещала выделить 10 миллионов евро на продвижение коалиции.
В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции
В лельчицком районе гомельской области, что в беларуси, вблизи границы с Украиной по неизвестным причинам введен режим контртеррористической операции.
Зеркальная блокада: украинские перевозчики начинают акцию протеста возле КПП "Яготин"
Украинские перевозчики на пункте пропуска "Ягодин" будут повторять действия протестующих поляков, задерживая автомобили для проверки документов в рамках организованного протеста.