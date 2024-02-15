После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ

После того как Украина уничтожила еще один российский большой десантный корабль "цезарь куников" в медиа появилась информация о вероятной отставке главы черноморского рф Виктора Соколова. Об этом со ссылкой на российских военкоров пишет "Крым.Реалии", передает УНН.

Детали

В частности, один из приближенных к минобороны рф Telegram-каналов сообщает, что соколова сняли с должности и сейчас командующего якобы исполняет начальник штаба.

Официальной информации об увольнении главы Черноморского рф Виктора соколова пока нет.

Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР

Дополнение

Вчера, 14 февраля, Силы обороны Украины с помощью надводных беспилотников уничтожили большой десантный корабль "цезарь куников".

В ВМС Украины отметили, что что после атаки на "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей чф россии "в строю" остается только пять единиц.

Напомним

Представитель кремля отказался комментировать сообщения о том, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.