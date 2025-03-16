Підвищити ефективність в прийнятті і реалізації рішень: у Генштабі пояснили, які завдання стоять перед Гнатовим

Президента України Володимир Зеленський призначив генерал-майор Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Перед новим очільником окреслено низку завдань, серед яких ідеться про підвищення ефективності управління.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Доповнення

Наразі відомо, де продовжить службу колишній начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України. Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах. - інформує Генштаб.

Нагадаємо

УНН передавав, що Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.