Повысить эффективность в принятии и реализации решений: в Генштабе объяснили, какие задачи стоят перед Гнатовым

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Перед новым руководителем очерчен ряд задач, среди которых говорится о повышении эффективности управления.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Дополнение

Сейчас известно, где продолжит службу бывший начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич.

Генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины. Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверке соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах.