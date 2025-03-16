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Повысить эффективность в принятии и реализации решений: в Генштабе объяснили, какие задачи стоят перед Гнатовым

Киев • УНН

 • 25303 просмотра

Андрея Гнатова назначен начальником Генштаба ВСУ. Он должен повысить эффективность управления, воплотить боевой опыт и ускорить принятие решений.

Повысить эффективность в принятии и реализации решений: в Генштабе объяснили, какие задачи стоят перед Гнатовым

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Перед новым руководителем очерчен ряд задач, среди которых говорится о повышении эффективности управления.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных Сил, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Дополнение

Сейчас известно, где продолжит службу бывший начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич.

Генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины. Новый Генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверке соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах.

- информирует Генштаб.

Напомним

УНН передавал, что Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ранее Гнатов был освобожден от должности командующего Объединенных сил ВСУ.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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