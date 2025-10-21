$41.760.03
06:03 • 11232 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 13846 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 12518 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 25845 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 46907 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 38717 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47052 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 85164 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 33556 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32854 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
Реклама
Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенні ризики

Київ • УНН

 • 366 перегляди

ЄС розглядає можливість класифікації етанолу як небезпечної речовини, що може призвести до заборони його використання в дезінфікуючих засобах для рук. Внутрішня рекомендація ECHA від 10 жовтня визначає етанол як токсичну речовину, що збільшує канцерогенні ризики та ускладнення вагітності.

Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенні ризики

ЄС розглядає можливість класифікації етанолу, як небезпечної речовини, а слідом з цим - заборонити використання органічної сполуки в дезінфікуючих засобах для рук. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

У внутрішній рекомендації, виданій 10 жовтня однією з робочих груп Європейського хімічного агентства (ECHA), етанол визначено як токсичну речовину, яка може збільшити канцерогенні ризики та ускладнення вагітності. У ECHA повідомили, що експертний комітет може "дійти висновку, що етанол є канцерогенним". Далі регулятор рекомендуватиме його заміну в засобах для чищення та інших засобах.

Нагадаємо

В Україні посилять контроль за обігом дієтичних добавок. Зокрема, з ринку планують прибрати ті, що містять небезпечні фармацевтичні інгредієнти чи неперевірені комбінації. 

У природі поширене вживання алкоголю, оскільки практично у всіх екосистемах є етанол – дослідження30.10.24, 12:54 • 109345 переглядiв

Ігор Тележніков

Здоров'яНовини Світу
Карцинома
Financial Times
Європейський Союз