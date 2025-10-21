Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенні ризики
Київ • УНН
ЄС розглядає можливість класифікації етанолу як небезпечної речовини, що може призвести до заборони його використання в дезінфікуючих засобах для рук. Внутрішня рекомендація ECHA від 10 жовтня визначає етанол як токсичну речовину, що збільшує канцерогенні ризики та ускладнення вагітності.
Деталі
У внутрішній рекомендації, виданій 10 жовтня однією з робочих груп Європейського хімічного агентства (ECHA), етанол визначено як токсичну речовину, яка може збільшити канцерогенні ризики та ускладнення вагітності. У ECHA повідомили, що експертний комітет може "дійти висновку, що етанол є канцерогенним". Далі регулятор рекомендуватиме його заміну в засобах для чищення та інших засобах.
Нагадаємо
