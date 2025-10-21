Повышает риск рака: в ЕС могут запретить этанол в антисептиках из-за канцерогенных рисков

ЕС рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, а вслед за этим - запретить использование органического соединения в дезинфицирующих средствах для рук. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Во внутренней рекомендации, выданной 10 октября одной из рабочих групп Европейского химического агентства (ECHA), этанол определен как токсичное вещество, которое может увеличить канцерогенные риски и осложнения беременности. В ECHA сообщили, что экспертный комитет может "прийти к выводу, что этанол является канцерогенным". Далее регулятор будет рекомендовать его замену в чистящих средствах и других средствах.

Напомним

В Украине усилят контроль за оборотом диетических добавок. В частности, с рынка планируют убрать те, которые содержат опасные фармацевтические ингредиенты или непроверенные комбинации.

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование