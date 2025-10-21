Повышает риск рака: в ЕС могут запретить этанол в антисептиках из-за канцерогенных рисков

$41.760.03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 13801 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 12484 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 25812 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 46878 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 38693 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47025 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 85129 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33539 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32846 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 13239 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 14472 просмотра
Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины20 октября, 22:34 • 6956 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 12898 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 16410 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 11187 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 27859 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 85129 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 56055 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 126342 просмотра
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Майк Джонсон
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Китай
Крым
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 4038 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 17426 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 73978 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69010 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 88795 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Повышает риск рака: в ЕС могут запретить этанол в антисептиках из-за канцерогенных рисков

Киев • УНН

 • 304 просмотра

ЕС рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, что может привести к запрету его использования в дезинфицирующих средствах для рук. Внутренняя рекомендация ECHA от 10 октября определяет этанол как токсичное вещество, увеличивающее канцерогенные риски и осложнения беременности.

Повышает риск рака: в ЕС могут запретить этанол в антисептиках из-за канцерогенных рисков

ЕС рассматривает возможность классификации этанола как опасного вещества, а вслед за этим - запретить использование органического соединения в дезинфицирующих средствах для рук. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Во внутренней рекомендации, выданной 10 октября одной из рабочих групп Европейского химического агентства (ECHA), этанол определен как токсичное вещество, которое может увеличить канцерогенные риски и осложнения беременности. В ECHA сообщили, что экспертный комитет может "прийти к выводу, что этанол является канцерогенным". Далее регулятор будет рекомендовать его замену в чистящих средствах и других средствах.

Напомним

В Украине усилят контроль за оборотом диетических добавок. В частности, с рынка планируют убрать те, которые содержат опасные фармацевтические ингредиенты или непроверенные комбинации.

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование30.10.24, 12:54 • 109345 просмотров

Игорь Тележников

ЗдоровьеНовости Мира
Карцинома
Financial Times
Европейский Союз