Підвищення податків не планується - бізнес може бути спокійним – Податкова служба

Наразі не розглядається жодних законодавчих ініціатив щодо підвищення ставок основних податків - ПДВ, ПДФО та податку на прибуток, що є позитивним сигналом для бізнесу, заявила під час Київського Міжнародного економічного форуму в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає УНН.

