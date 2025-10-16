Підвищення податків не планується - бізнес може бути спокійним – Податкова служба
Київ • УНН
В.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух заявила, що наразі не розглядаються законодавчі ініціативи щодо підвищення ПДВ, ПДФО та податку на прибуток. Це позитивний сигнал для бізнесу, хоча проблема детінізації залишається відкритою.
Наразі не розглядається жодних законодавчих ініціатив щодо підвищення ставок основних податків - ПДВ, ПДФО та податку на прибуток, що є позитивним сигналом для бізнесу, заявила під час Київського Міжнародного економічного форуму в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає УНН.
Деталі
Наразі законодавчих ініціатив стосовно збільшення оподаткувань основних прибутків – немає і це гарна новина для бізнесу. ДПС точно не ініціювала останнім часом будь-якого збільшення ставки. Як було ПДВ, як було ПДФО і податок на прибуток, він так і залишився
Щодо цього за словами Карнаух, є два питання: "детінізація" сфери й справедливість визначення рівних конкурентних умов. Вона зазначила, що ця методика має назву "tax gap" і ДПС наразі працює над нею разом із Міністерством фінансів. Її задача – з'ясувати, які домовленості між державою і бізнесом не працюють і дають змогу "народжуватися" тіньовим схемам.
Крім того, Карнаух зазначила, що Державна податкова служба вже реалізує низку заходів для протидії незаконній діяльності. Йдеться, зокрема, про інструменти податкового контролю - фактичні та камеральні перевірки, аудити та офіційні запити.
"В цьому напрямі ми рухаємося, як і рухалися попередні роки. І єдине, що намагаємося ми наразі з командою втілювати, щоб кожна наша дія, що стосується співпраці з бізнесом, носила логіку і здоровий глузд. Щоб податківець розумів специфіку введення того чи іншого бізнесу, щоб він розумів долю господарських операцій і міг надати правильну оцінку", - пояснила вона.
В.о. голови ДПС підкреслила, що податкова прагне змінити підхід до перевірок, аби підприємці сприймали їх не як форму тиску, а як частину прозорої взаємодії з податковими органами.
