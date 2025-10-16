Повышение налогов не планируется – бизнес может быть спокоен – Налоговая служба
Киев • УНН
И.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявила, что в настоящее время не рассматриваются законодательные инициативы по повышению НДС, НДФЛ и налога на прибыль. Это позитивный сигнал для бизнеса, хотя проблема детенизации остается открытой.
В настоящее время не рассматриваются никакие законодательные инициативы по повышению ставок основных налогов - НДС, НДФЛ и налога на прибыль, что является позитивным сигналом для бизнеса, заявила во время Киевского Международного экономического форума и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает УНН.
Детали
В настоящее время законодательных инициатив относительно увеличения налогообложения основных доходов – нет, и это хорошая новость для бизнеса. ГНС точно не инициировала в последнее время какого-либо увеличения ставки. Как был НДС, как был НДФЛ и налог на прибыль, он так и остался
По этому поводу, по словам Карнаух, есть два вопроса: "детенизация" сферы и справедливость определения равных конкурентных условий. Она отметила, что эта методика называется "tax gap" и ГНС сейчас работает над ней вместе с Министерством финансов. Ее задача – выяснить, какие договоренности между государством и бизнесом не работают и позволяют "рождаться" теневым схемам.
Кроме того, Карнаух отметила, что Государственная налоговая служба уже реализует ряд мер по противодействию незаконной деятельности. Речь идет, в частности, об инструментах налогового контроля - фактических и камеральных проверках, аудитах и официальных запросах.
"В этом направлении мы движемся, как и двигались предыдущие годы. И единственное, что пытаемся мы сейчас с командой воплощать, чтобы каждое наше действие, касающееся сотрудничества с бизнесом, носило логику и здравый смысл. Чтобы налоговик понимал специфику ведения того или иного бизнеса, чтобы он понимал долю хозяйственных операций и мог дать правильную оценку", - пояснила она.
И.о. главы ГНС подчеркнула, что налоговая стремится изменить подход к проверкам, чтобы предприниматели воспринимали их не как форму давления, а как часть прозрачного взаимодействия с налоговыми органами.
