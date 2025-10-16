Повышение налогов не планируется – бизнес может быть спокоен – Налоговая служба

В настоящее время не рассматриваются никакие законодательные инициативы по повышению ставок основных налогов - НДС, НДФЛ и налога на прибыль, что является позитивным сигналом для бизнеса, заявила во время Киевского Международного экономического форума и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает УНН.

