Эксклюзив
15:34 • 10173 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 15967 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 25441 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 29719 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 40668 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 64576 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22491 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38596 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30282 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25416 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Повышение налогов не планируется – бизнес может быть спокоен – Налоговая служба

Киев • УНН

 • 720 просмотра

И.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявила, что в настоящее время не рассматриваются законодательные инициативы по повышению НДС, НДФЛ и налога на прибыль. Это позитивный сигнал для бизнеса, хотя проблема детенизации остается открытой.

Повышение налогов не планируется – бизнес может быть спокоен – Налоговая служба

В настоящее время не рассматриваются никакие законодательные инициативы по повышению ставок основных налогов - НДС, НДФЛ и налога на прибыль, что является позитивным сигналом для бизнеса, заявила во время Киевского Международного экономического форума и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает УНН.

Детали

В настоящее время законодательных инициатив относительно увеличения налогообложения основных доходов – нет, и это хорошая новость для бизнеса. ГНС точно не инициировала в последнее время какого-либо увеличения ставки. Как был НДС, как был НДФЛ и налог на прибыль, он так и остался

- отметила она, добавив, что вместе с тем проблема «детенизации» остается открытой.

По этому поводу, по словам Карнаух, есть два вопроса: "детенизация" сферы и справедливость определения равных конкурентных условий. Она отметила, что эта методика называется "tax gap" и ГНС сейчас работает над ней вместе с Министерством финансов. Ее задача – выяснить, какие договоренности между государством и бизнесом не работают и позволяют "рождаться" теневым схемам.

Кроме того, Карнаух отметила, что Государственная налоговая служба уже реализует ряд мер по противодействию незаконной деятельности. Речь идет, в частности, об инструментах налогового контроля - фактических и камеральных проверках, аудитах и официальных запросах.

"В этом направлении мы движемся, как и двигались предыдущие годы. И единственное, что пытаемся мы сейчас с командой воплощать, чтобы каждое наше действие, касающееся сотрудничества с бизнесом, носило логику и здравый смысл. Чтобы налоговик понимал специфику ведения того или иного бизнеса, чтобы он понимал долю хозяйственных операций и мог дать правильную оценку",  - пояснила она.

И.о. главы ГНС подчеркнула, что налоговая стремится изменить подход к проверкам, чтобы предприниматели воспринимали их не как форму давления, а как часть прозрачного взаимодействия с налоговыми органами.

Убытки бюджета более чем на 660 млн грн: налоговая разоблачила 7 крупных сетей, которые «дробили» бизнес29.07.25, 16:29 • 4859 просмотров

Алена Уткина

Экономика
Государственная налоговая служба Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Министерство финансов Украины