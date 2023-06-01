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Підтримка України, зміцнення оборони НАТО та залучення нових членів: Блінкен озвучив головні теми саміту у Вільнюсі

Підтримка України, зміцнення оборони НАТО та залучення нових членів: Блінкен озвучив головні теми саміту у Вільнюсі

Київ • УНН

 • 351286 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Головні питання, які будуть на порядку денному на саміті у Вільнюсі в липні цього року - продовження підтримки України, зміцнення оборони НАТО та залучення нових членів до Альянсу, зокрема Швеції. Неформальна зустріч глав МЗС НАТО сьогодні, 1 червня, є "важливою" на шляху до саміту, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в Осло, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Це дуже важлива зустріч напередодні саміту лідерів у Вільнюсі в липні... Ми зосереджені на підтримці, яку продовжуємо надавати Україні, щоб переконатися, що вона дає відсіч російську агресію. Також ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що продовжуємо зміцнювати наш власний оборонний Альянс шляхом розробки наших планів стримування та оборони, і продовжуємо процес залучення нових членів до Альянсу, зокрема Швеції. Це головні питання, які будуть на порядку денному у Вільнюсі за кілька тижнів", - сказав Блінкен.

Деталі

Він зауважив, що під час зустрічі також важливо переконатися, що позиція міністрів напередодні саміту щодо головних питань "повністю узгоджена". За словами держсекретаря, за останні півтора року НАТО продемонструвало "надзвичайну єдність та солідарність".

"Це було однією з головних причин успіху, якого Україна досягла у відсічі російській агресії. Ми з першого дня оголосили кроки в плані підтримки України, тиску на росію, і в плані зміцнення власного альянсу. Ми зробили те, що сказали, і продовжуватимемо це робити. Ця зустріч і, звісно, Вільнюський саміт стануть критично важливими наступними кроками в наших подальших зусиллях", - резюмував Блінкен.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував держсекретарю за візит. Він зазначив, що головною темою зустрічі стане питання посилення підтримки України, щоб забезпечити її перемогу. Генсек додав, що міністри також обговорять, як збільшити інвестиції в оборону Альянсу, зміцнити партнерство з країнами Азійсько-тихоокеанського регіону. Крім цього, глави МЗС розглянуть, як продовжити прогрес ратифікації Швеції, щоб вона стала повноправним членом НАТО.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на сьогодні Україна ближче до вступу в НАТО, ніж була кілька років тому. 

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