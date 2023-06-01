Сьогодні Україна набагато ближча до НАТО, ніж кілька років тому - Столтенберг

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"Ми робимо конкретні кроки, тому що Україна рухається до НАТО, вона все ближче і ближче... І ми допомагаємо їм з 2014 року, тож зараз Україна набагато ближча до НАТО, ніж лише кілька років тому", - зазначив Генсек.

Він додав: "Після повномасштабного вторгнення минулого року ми надаємо значну військову підтримку, включаючи навчання. Ми допомагаємо Україні наблизитися до членства в НАТО. Тепер союзники починають, наприклад, навчання (українських пілотів, - ред.) на винищувачах четвертого покоління за стандартом НАТО".

Деталі

За словами Столтенберга, навчання українських пілотів також допоможе країні наблизитися до доктрин НАТО та оперативної сумісності. Він вчергове підкреслив, що всі країни-члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО, і москва "не має права вето проти розширення".

Столтенберг зауважив, що очікує, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри обговорять довгострокову підтримку України, а на саміті, який пройде у Вільнюсі у липні цього року, союзники погодять "довгостроковий план, багаторічне зобов’язання підтримувати Україну".

"Нам потрібно переконатися, що коли закінчиться війна, Україна матиме можливість, силу захистити себе. Союзники по НАТО, звичайно, надають різні типи військової підтримки, але НАТО також зараз шукає, як ми можемо допомогти їм здійснити цей важливий перехід від старих типів радянських доктрин, боєприпасів, стандартів, обладнання до сучасних стандартів обладнання НАТО", - резюмував Генсек.

Він додав, що відповідний перехід "вже почався", однак, "якщо дивитися на поле бою в Україні, можна побачити, ще потрібно пройти довгий шлях". Столтенберг висловив очікування, що багаторічне зобов’язання союзників НАТО включатиме пакет різних видів підтримки з "більш солідним фінансуванням".

"Це є вершиною допомоги Україні, яку союзники зобов'язувалися надавати протягом багатьох років", - підсумував він.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри закордонних справ країн НАТО сьогодні на зустрічі в Осло обговорять підтримку України у російській війні, гарантії безпеки та потенційний вступ в Альянс.