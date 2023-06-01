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Сегодня Украина гораздо ближе к НАТО, чем несколько лет назад - Столтенберг

Сегодня Украина гораздо ближе к НАТО, чем несколько лет назад - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. На сегодня Украина ближе к вступлению в НАТО, чем была несколько лет назад. Альянс делает конкретные шаги, помогая стране перейти от советской доктрины к стандартам НАТО, в том числе проводя обучение украинских пилотов на современных истребителях и предоставляя военную поддержку. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед неформальной встречей глав МИД Альянса в Осло, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы делаем конкретные шаги, потому что Украина движется в НАТО, она все ближе и ближе... И мы помогаем им с 2014 года, поэтому сейчас Украина гораздо ближе к НАТО, чем всего несколько лет назад", - отметил Генсек.

Он добавил: "После полномасштабного вторжения в прошлом году мы оказываем значительную военную поддержку, включая учения. Мы помогаем Украине приблизиться к членству в НАТО. Теперь союзники начинают, например, обучение (украинских пилотов, - ред.) на истребителях четвертого поколения по стандарту НАТО".

Детали

По словам Столтенберга, обучение украинских пилотов также поможет стране приблизиться к доктринам НАТО и оперативной совместимости. Он  в очередной раз подчеркнул, что все страны-члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО, и москва "не имеет права вето против расширения".

Столтенберг отметил, что ожидает, что во время сегодняшней встречи министры обсудят долгосрочную поддержку Украины, а на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле этого года, союзники согласуют "долгосрочный план, многолетнее обязательство поддерживать Украину".

"Нам нужно убедиться, что когда закончится война, Украина будет иметь возможность, силу защитить себя. Союзники по НАТО, конечно, предоставляют различные типы военной поддержки, но НАТО также сейчас ищет, как мы можем помочь им осуществить этот важный переход от старых типов советских доктрин, боеприпасов, стандартов, оборудования к современным стандартам оборудования НАТО", - резюмировал Генсек.

Он добавил, что соответствующий переход "уже начался", однако, "если смотреть на поле боя в Украине, можно увидеть, что еще нужно пройти долгий путь". Столтенберг выразил ожидание, что многолетнее обязательство союзников НАТО будет включать пакет различных видов поддержки с "более солидным финансированием".

"Это является вершиной помощи Украине, которую союзники обязывались предоставлять в течение многих лет", - подытожил он.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО сегодня на встрече в Осло обсудят поддержку Украины в российской войне, гарантии безопасности и потенциальное вступление в Альянс.

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