Підтримка та гарантії безпеки для України: Столтенберг окреслив теми переговорів міністрів НАТО

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Столтенберг зазначив, що "всі члени Альянсу згодні з тим, що зараз важливим завданням є забезпечення того, щоб Україна залишилась суверенною незалежною державою". Він додав, що коли війна закінчиться, "ми повинні впевнитись, що історія не повториться, що ця модель російської агресії проти України справді зупиниться". "Тому ми повинні втілити рамки, щоб надати гарантії безпеки України після завершення війни", – заявив Генсек.

За словами Столтенберга, члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, і що "москва не має права вето проти розширення організації".

Нагадаємо

Президент Зеленський в одному з нещодавніх коментарів на тему потенційного майбутнього України в НАТО закликав ухвалити на саміті Альянсу у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо членства України.

При цьому Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив нещодавно, що лише якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація, є сенс обговорювати питання членства в НАТО.